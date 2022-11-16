Минобороны РФ: войска России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожье
2022-11-16 12:59
Пресс-служба Министерства обороны России рассказала об уничтожении склада с боеприпасами украинских войск в Запорожской области.
Днём среды пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ликвидировали склад с боеприпасами вооружённых сил Украины на территории населённого пункта Орехов, расположенного в Запорожской области.
Также Конашенков отчитался о ликвидации двух батарей американских гаубиц M777 и одной РЛС контрбатарейной борьбы, также поставленной Киеву Соединёнными Штатами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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