Пресс-служба Министерства обороны России рассказала об уничтожении склада с боеприпасами украинских войск в Запорожской области.

Днём среды пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ликвидировали склад с боеприпасами вооружённых сил Украины на территории населённого пункта Орехов, расположенного в Запорожской области.

Также Конашенков отчитался о ликвидации двух батарей американских гаубиц M777 и одной РЛС контрбатарейной борьбы, также поставленной Киеву Соединёнными Штатами.