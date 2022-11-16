МО РФ: армия России отбила 4 контратаки ВСУ на Донецком направлении

Министерство обороны России уведомляет о четырёх неудачных попытках армии Украины перейти в контратаку на территории ДНР.

16 ноября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков публично заявил, что за сутки ведения специальной военной операции украинские войска попытались контратаковать в районе населённых пунктов Авдеевка, Курдюмовка, Георгиевка и Старомихайловка, расположенных в Донецкой Народной республике.

По словам Конашенкова, все четыре контрнаступательные операции ВСУ в ДНР были оперативно купированы, ввиду чего украинские войска вынужденно отступили.