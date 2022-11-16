МО РФ: армия России отбила 4 контратаки ВСУ на Донецком направлении
2022-11-16 13:03
Министерство обороны России уведомляет о четырёх неудачных попытках армии Украины перейти в контратаку на территории ДНР.
16 ноября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков публично заявил, что за сутки ведения специальной военной операции украинские войска попытались контратаковать в районе населённых пунктов Авдеевка, Курдюмовка, Георгиевка и Старомихайловка, расположенных в Донецкой Народной республике.
По словам Конашенкова, все четыре контрнаступательные операции ВСУ в ДНР были оперативно купированы, ввиду чего украинские войска вынужденно отступили.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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