ВКС России сорвали нападение механизированных бригад ВСУ в Харьковской области

В Минобороны РФ сообщили, что российская авиация отразила попытку нападения механизированных бригад ВСУ в Харьковской области.

16 ноября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что служащие российских воздушно-космических сил сорвали попытки наступления трёх ротных тактических групп 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад Вооружённых сил Украины в Харьковской области, а также в ЛНР.

Конашенков добавил, что провальная попытка нападения закончилась для ВСУ потерей более 80 единиц личного состава, 6 танков, 8 боевых бронированных машин, 2 бронеавтомобилей и 3 самоходных артиллерийских установок.