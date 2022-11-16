ВКС России сорвали нападение механизированных бригад ВСУ в Харьковской области
2022-11-16 13:15
В Минобороны РФ сообщили, что российская авиация отразила попытку нападения механизированных бригад ВСУ в Харьковской области.
16 ноября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что служащие российских воздушно-космических сил сорвали попытки наступления трёх ротных тактических групп 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад Вооружённых сил Украины в Харьковской области, а также в ЛНР.
Конашенков добавил, что провальная попытка нападения закончилась для ВСУ потерей более 80 единиц личного состава, 6 танков, 8 боевых бронированных машин, 2 бронеавтомобилей и 3 самоходных артиллерийских установок.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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