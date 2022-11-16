Захарова раскритиковала Макрона за слова о падении ракеты в Польше
2022-11-16 13:28
Сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике французского президента Эммануэля Макрона, который заверил, что сейчас невозможно установить ответственных за падение ракеты в Польше.
В среду днём Эммануэль Макрон сообщил, что считает невозможным немедленное установление причастности России или Украины к падению боеприпаса на территории Польши, которое повлекло за собой гибель двух польских граждан и повреждение зерносушилки в Люблинском воеводстве.
Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала позицию Макрона, отметив, что главы ЕС обычно быстро устанавливают всех виновных в подобных происшествиях, однако в случае с подрывом "Северных потоков" и польским инцидентов европейские расследования затягиваются.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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