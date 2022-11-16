Захарова раскритиковала Макрона за слова о падении ракеты в Польше

Сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике французского президента Эммануэля Макрона, который заверил, что сейчас невозможно установить ответственных за падение ракеты в Польше.

В среду днём Эммануэль Макрон сообщил, что считает невозможным немедленное установление причастности России или Украины к падению боеприпаса на территории Польши, которое повлекло за собой гибель двух польских граждан и повреждение зерносушилки в Люблинском воеводстве.

Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала позицию Макрона, отметив, что главы ЕС обычно быстро устанавливают всех виновных в подобных происшествиях, однако в случае с подрывом "Северных потоков" и польским инцидентов европейские расследования затягиваются.