Госпогранкомитет РБ: ВСУ заминировали приграничье Беларуси, взорвав мосты к Гомелю и Мозырю
2022-11-16 14:14
Госпогранкомитет Беларуси обнародовал актуальную информацию об обстановке на белорусско-украинской границе.
В среду Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил, что войска Украины произвели полное минирование приграничных территорий недалеко от белорусской границы, также взорвав практически все мосты на украинских землях, которые ведут к городам Мозырь и Гомель.
В тот же день пресс-служба Комитета госбезопасности РБ заявила, что в настоящий момент существуют высокие риски военного вторжения в Беларусь со стороны Украины, Польши и балтийских стран.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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