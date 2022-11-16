Госпогранкомитет РБ: ВСУ заминировали приграничье Беларуси, взорвав мосты к Гомелю и Мозырю

Госпогранкомитет Беларуси обнародовал актуальную информацию об обстановке на белорусско-украинской границе.

В среду Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил, что войска Украины произвели полное минирование приграничных территорий недалеко от белорусской границы, также взорвав практически все мосты на украинских землях, которые ведут к городам Мозырь и Гомель.

В тот же день пресс-служба Комитета госбезопасности РБ заявила, что в настоящий момент существуют высокие риски военного вторжения в Беларусь со стороны Украины, Польши и балтийских стран.