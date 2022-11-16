Минобороны Беларуси: милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к наступлению

В Минобороны Беларуси заявили, что милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне против Союзного государства.

16 ноября заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь по боевому управлению Валерий Гнилозуб в пресс-релизе заявил о том, что усиленная милитаризация Республики Польша является доказательством того, что в настоящее время Варшава готовится «к войне, причем не оборонительной», а наступательной.

Гнилозуб отметил, что Польша намерена повысить военные расходы страны до уровня не менее 3% от ВВП и довести численность национальных вооруженных сил до 300 000 бойцов для наступления на Россию и Беларусь.