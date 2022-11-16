Байден и Макрон удивились размерам бицепса журналиста из РФ на саммите G20

Джо Байден и Эммануэль Макрон оценили мускулы журналиста российского журналиста "Первого канала", который работал на саммите "Большой двадцатки".

В среду днём Джо Байден и Эммануэль Макрон беседовали возле отеля, в котором проходит встреча лидеров Группы Двадцати в Индонезии. Внезапно Байден обратил внимание на российского репортёра "Первого канала", заявив, что его пугает внушительные размеры его бицепсов, поскольку такую мускулатуру в США традиционно называют "пушками".

Президент Франции также отметил физические данные российского журналиста, отметив, что он усердно тренировался для достижения столь выдающейся формы.