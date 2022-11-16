Минобороны Германии: НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной

Как сообщало агентство dpa, Германия предложила Польше помощь в наблюдении за воздушным пространством после взрыва ракеты в Пшеводово.

"Это может произойти завтра, если Польша этого захочет", — заявил на пресс-конференции представитель министерства обороны Германии.

Речь идет об укреплении Air Policing, в которую входят самолеты Eurofighter, принадлежащие ВВС Германии.

Для этого не обязательно передавать самолеты в Польшу. По словам представителя Минобороны, патрулирование может осуществляться с баз ВВС Германии. Он добавил, что ВВС уже делали это в июле этого года.

Министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что хотела бы поговорить об этом со своим польским коллегой в среду. По словам представителя ведомства, пока не решено, сколько немецких истребителей Eurofighter будет задействовано в проекте.

"Нам нужно обсудить это с польской стороной", — сказал он.

Представитель Минобороны также заявил, что установление бесполетной зоны над территорией Украины грозит прямым противостоянием России и НАТО.

"Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации ", — подчеркнул он.