Минобороны Германии: НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной
Как сообщало агентство dpa, Германия предложила Польше помощь в наблюдении за воздушным пространством после взрыва ракеты в Пшеводово.
"Это может произойти завтра, если Польша этого захочет", — заявил на пресс-конференции представитель министерства обороны Германии.
Речь идет об укреплении Air Policing, в которую входят самолеты Eurofighter, принадлежащие ВВС Германии.
Для этого не обязательно передавать самолеты в Польшу. По словам представителя Минобороны, патрулирование может осуществляться с баз ВВС Германии. Он добавил, что ВВС уже делали это в июле этого года.
Министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что хотела бы поговорить об этом со своим польским коллегой в среду. По словам представителя ведомства, пока не решено, сколько немецких истребителей Eurofighter будет задействовано в проекте.
"Нам нужно обсудить это с польской стороной", — сказал он.
Представитель Минобороны также заявил, что установление бесполетной зоны над территорией Украины грозит прямым противостоянием России и НАТО.
"Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации ", — подчеркнул он.
Опубликовано: Николай Скира
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