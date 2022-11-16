Зеленский: упавшая в Польше ракета не была украинской

Владимир Зеленский утверждает, что ракета, которая упала на польской территории в Люблинском воеводстве, не принадлежала Киеву.

Вечером 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к нации, в рамках которого заявил, что не согласен с результатами расследований экспертов Североатлантического альянса, согласно которому упавшая вчера на территории Польши ракета является снарядом украинской системы противовоздушной обороны.

По мнению Зеленского, данная ракета не принадлежит Украине, ввиду чего официальный Киев требует независимого расследования с допуском украинских специалистов к месту происшествия.