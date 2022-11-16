720 млн тонн мяса из Беларуси на $3,6 млн будет передано ВСУ

Более 720 тонн замороженного мяса из Беларуси отправят украинской армии, сообщает портал TVP.INFO.

Их обнаружили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) на Одесской таможне. Мясо предполагалось везти транзитом через Украину, но дальнейший транспортировке попешала начало СВО в Украине.

Сообщается, что одной из текущих задач ГБР является национализация имущества России и ее союзников в Украине, в том числе и Беларуси. На днях оперативники обнаружили, что 36 рефрижераторных контейнеров с более чем 720 тоннами замороженного мяса из Беларуси находятся на хранении Одесской таможни. Груз хранился в частном терминале.

Мясо длительного хранения было оценено в 3,6 миллиона долларов. После начала СВО в Украине контейнеры остались на таможне и их дальнейшая транспортивка была заблокирована.

Выяснилось, что в течение восьми месяцев таможенники из Одессы ничего не делали, чтобы обезопасить мясо и передать его соответствующим украинским властям.

По завершении экспертизы качества мясо будет отправлено для нужд ВСУ По факту невыполнения сотрудниками таможни своих обязанностей ведется расследование.