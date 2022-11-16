Захарова: «Правительство США плевать хотело на результаты расследования»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда найдут на кого возложить ответственность, руководствуясь политическими мотивами.

Таким образом она прокомментировала заявления Белого дома по поводу ответственности России за падение ракет в Польше и гибель людей.

Захарова отметила, что американское правительство «плевать хотело» на результаты расследования, и Белый дом впервые сказал об этом настолько откровенно.

Она уточнила, что теперь американцам должно быть понятно, почему так и не нашли убийцу Кеннеди и не смогли предотвратить теракты 11 сентября 2001 года.