Пентагон надеется, что зимой конфликт на Украине будет урегулирован

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли выразил надежду на урегулирование украинского конфликта зимой.

По его словам, в зимний период боевые действия замедлятся, и это создаст паузу для возможного урегулирования.

Генерал отметил, что зимой тактические операции обычно замедляются из-за погодных условий.

Милли напомнил, что Джо Байден и Владимир Зеленский говорили о политическом разрешении кризиса.