Пентагон надеется, что зимой конфликт на Украине будет урегулирован
2022-11-16 21:48
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли выразил надежду на урегулирование украинского конфликта зимой.
По его словам, в зимний период боевые действия замедлятся, и это создаст паузу для возможного урегулирования.
Генерал отметил, что зимой тактические операции обычно замедляются из-за погодных условий.
Милли напомнил, что Джо Байден и Владимир Зеленский говорили о политическом разрешении кризиса.
Опубликовано: Светлана Репина
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