Зеленский предложил Западу устроить публичные переговоры с Путиным
2022-11-16 21:54
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой по проведению переговоров с Владимиром Путиным в публичном формате.
В среду Владимир Зеленский публично заявил, что он уже получал от западных политиков данные о том, что Владимир Путин готов к прямым переговорам. Вместе с тем Зеленский предлагает перенести переговорный процесс с Путиным в публичное пространство вместо приватных переговоров на уровне президентом России и Украины.
По мнению Владимира Зеленского, публичные переговоры с Владимиром Путиным являются максимально целесообразными, поскольку российская спецоперация также носит публичный характер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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