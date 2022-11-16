Зеленский предложил Западу устроить публичные переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой по проведению переговоров с Владимиром Путиным в публичном формате.

В среду Владимир Зеленский публично заявил, что он уже получал от западных политиков данные о том, что Владимир Путин готов к прямым переговорам. Вместе с тем Зеленский предлагает перенести переговорный процесс с Путиным в публичное пространство вместо приватных переговоров на уровне президентом России и Украины.

По мнению Владимира Зеленского, публичные переговоры с Владимиром Путиным являются максимально целесообразными, поскольку российская спецоперация также носит публичный характер.