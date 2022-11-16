Haber: МВД Сирии задержало подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле

На севере Сирии задержан подозреваемый в причастности к террористическому акту на улице Истикляль в столице Турции.

16 ноября турецкий телеканал Haber сообщил, что правоохранительные органы Сирии задержали человека, который может иметь отношение к недавнему теракту на улице Истикляль в Стамбуле, жертвами которого стали шесть человек. Известно, что задержанный был обнаружен на севере сирийского государства.

Примечательно, что ранее МВД Турции задержало сирийскую гражданку, которая является главной подозреваемой в совершении теракта на стамбульской улице. Женщина утверждает, что была обучена террористической организацией "Рабочая партия Курдистана", деятельность которой запрещена в Турции.