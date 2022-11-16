Haber: МВД Сирии задержало подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
На севере Сирии задержан подозреваемый в причастности к террористическому акту на улице Истикляль в столице Турции.
16 ноября турецкий телеканал Haber сообщил, что правоохранительные органы Сирии задержали человека, который может иметь отношение к недавнему теракту на улице Истикляль в Стамбуле, жертвами которого стали шесть человек. Известно, что задержанный был обнаружен на севере сирийского государства.
Примечательно, что ранее МВД Турции задержало сирийскую гражданку, которая является главной подозреваемой в совершении теракта на стамбульской улице. Женщина утверждает, что была обучена террористической организацией "Рабочая партия Курдистана", деятельность которой запрещена в Турции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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