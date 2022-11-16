Зеленский объяснил, почему отказался от глобальной эвакуации людей из городов

Президент Украины Владимир Зеленский во время телемарафона рассказал, что намеренно отказался от массовой эвакуации населения из украинских городов.

Он отметил, что ему предлагали провести глобальную эвакуацию, но он не дал согласия.

Украинский лидер отметил, что защищать страну должны не только солдаты, у которых тоже есть жены и дети.

При этом Зеленский уточнил, что не считает украинцев живым щитом.