Пентагон не смог связаться с российскими военными после падения ракет в Польше

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли рассказал, что после падения ракет в Польше пытался связаться с руководителем Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

Милли отметил, что подчиненным не удалось связать его с российским коллегой.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что планирует провести консультации с иностранными союзниками по поводу падения ракет в Польше.

Он отметил, что США работают с польскими властями для сбора информации о случившемся.