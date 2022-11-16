Пентагон не смог связаться с российскими военными после падения ракет в Польше

APS
2022-11-16 22:47

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли рассказал, что после падения ракет в Польше пытался связаться с руководителем Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

Милли отметил, что подчиненным не удалось связать его с российским коллегой. 

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что планирует провести консультации с иностранными союзниками по поводу падения ракет в Польше.

Он отметил, что США работают с польскими властями для сбора информации о случившемся.

Опубликовано: Светлана Репина