Пентагон не смог связаться с российскими военными после падения ракет в Польше
2022-11-16 22:47
Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли рассказал, что после падения ракет в Польше пытался связаться с руководителем Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
Милли отметил, что подчиненным не удалось связать его с российским коллегой.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что планирует провести консультации с иностранными союзниками по поводу падения ракет в Польше.
Он отметил, что США работают с польскими властями для сбора информации о случившемся.
Опубликовано: Светлана Репина
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