Зеленский согласился на публичные переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России публичный формат переговоров. Об этом он рассказал журналистам.

Украинский лидер сообщил, что ему поступает информация о желании Владимира Путина провести прямые переговоры.

Зеленский отметил, что готов к таким переговорам, но в публичном формате, поскольку Россия публично ведет боевые действия.

По мнению Владимира Зеленского, такие переговоры не должны проходить «за кулисами».