Зеленский согласился на публичные переговоры с Россией
2022-11-16 22:58
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России публичный формат переговоров. Об этом он рассказал журналистам.
Украинский лидер сообщил, что ему поступает информация о желании Владимира Путина провести прямые переговоры.
Зеленский отметил, что готов к таким переговорам, но в публичном формате, поскольку Россия публично ведет боевые действия.
По мнению Владимира Зеленского, такие переговоры не должны проходить «за кулисами».
Опубликовано: Светлана Репина
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