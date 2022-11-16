Кадыров заявил, что его не надо искать и пообещал лично прийти за сотрудниками СБУ
2022-11-16 23:04
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СБУ не надо его искать и пообещал лично прийти за каждым сотрудником украинской спецслужбы.
16 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале высказался об объявлении его в розыск Службой безопасности Украины, заявив о том, что весь мир знает его точное местоположение, в то время как сотрудники украинской спецслужбы никак не могут найти чеченского лидера.
Кадыров добавил, что агентам СБУ, чьи методы рассчитаны только на интернет-поиск, вовсе не надо заниматься его розыском, так как он готов лично прийти за СБУшниками в любое место и время.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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