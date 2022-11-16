Шольц надеется на поражение Дональда Трампа на президентских выборах

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал журналистам, что рассчитывает на поражение Дональда Трампа на президентских выборах.

Он выразил надежду на то, что избиратели примут решение против популизма, как произошло на последних выборах президента США.

По словам Шольца, Джо Байден – опытный, умный политик, которые занимается вопросами мирового развития.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп официально выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2024 году.