Экс-президент России Дмитрий Медведев выступил с послесловием к падению украинской ракеты на территорию польского села Пшеводув.

16 ноября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём личном Telegram-канале прокомментировал «истерику киевских вассалов по поводу их ответного удара по Польше» в результате которого погибли два мирных жителя.

Медведев предложил представить реакцию киевского режима на прямое попадание ракеты Вооружённых сил Украины в здание Конгресса Соединённых Штатов, задавшись вопросом, был бы данный ракетный инцидент зрадой или перемогой.