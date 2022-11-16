Медведев задался вопросом, зрадой или перемогой было бы падение ракеты ВСУ на здание Конгресса США
2022-11-16 23:43
Экс-президент России Дмитрий Медведев выступил с послесловием к падению украинской ракеты на территорию польского села Пшеводув.
16 ноября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём личном Telegram-канале прокомментировал «истерику киевских вассалов по поводу их ответного удара по Польше» в результате которого погибли два мирных жителя.
Медведев предложил представить реакцию киевского режима на прямое попадание ракеты Вооружённых сил Украины в здание Конгресса Соединённых Штатов, задавшись вопросом, был бы данный ракетный инцидент зрадой или перемогой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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