Канцлер Австрии требует ограничить миграцию в Евросоюз

Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что система предоставления убежища мигрантам, принятая в Евросоюзе, потерпела неудачу.

Во время пресс-конференции в Белграде Нехаммер заявил, что существующая система не работает.

Он также отметил, что Австрия не справляется с мощным потоком беженцев и призвал Еврокомиссию ограничить нелегальную миграцию в ЕС.

По словам Нехаммера, к августу Австрия получила на 195% больше прошений о предоставлении убежища, чем годом ранее. Страна уже приняла у себя около 85 тыс. украинцев.