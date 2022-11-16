Канцлер Австрии требует ограничить миграцию в Евросоюз
2022-11-16 23:45
Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что система предоставления убежища мигрантам, принятая в Евросоюзе, потерпела неудачу.
Во время пресс-конференции в Белграде Нехаммер заявил, что существующая система не работает.
Он также отметил, что Австрия не справляется с мощным потоком беженцев и призвал Еврокомиссию ограничить нелегальную миграцию в ЕС.
По словам Нехаммера, к августу Австрия получила на 195% больше прошений о предоставлении убежища, чем годом ранее. Страна уже приняла у себя около 85 тыс. украинцев.
Опубликовано: Светлана Репина
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