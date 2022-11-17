В ЛНР предупреждают о готовящейся провокации ВСУ с обстрелом больницы в Харьковской области

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что ВСУ готовят провокацию с обстрелом больницы в Великом Бурлуке Харьковской области.

По его словам, такие данные были получены от разведки. А целью провокации станет отвлечение внимания от падения ракет в Польше.

Филипоненко утверждает, что Киев собирается обвинить Россию в уничтожении районной больницы.

Сейчас населенный пункт Великий Бурлук находится под контролем украинских военных.