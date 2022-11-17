В ЛНР предупреждают о готовящейся провокации ВСУ с обстрелом больницы в Харьковской области
2022-11-17 00:59
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что ВСУ готовят провокацию с обстрелом больницы в Великом Бурлуке Харьковской области.
По его словам, такие данные были получены от разведки. А целью провокации станет отвлечение внимания от падения ракет в Польше.
Филипоненко утверждает, что Киев собирается обвинить Россию в уничтожении районной больницы.
Сейчас населенный пункт Великий Бурлук находится под контролем украинских военных.
Опубликовано: Светлана Репина
Пограничники Беларуси сбили беспилотник, нарушивший границу с территории Украины
Зеленский просит у Канады и Великобритании больше помощи для создания противоракетного щита
Reuters: Байден заявил G7 о причастности Украины к падению ракеты в Польше
В Германии может обанкротиться более 300 тысяч компаний
Сийярто: Польша созывает совет НАТО из-за падения ракет на своей территории