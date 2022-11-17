«РИА Новости»: на Запорожской АЭС задержали инженера, корректировавшего удары ВСУ по станции
2022-11-17 12:34
Российские спецслужбы задержали сотрудника Запорожской АЭС, корректировавшего удары ВСУ по территории атомной станции в Энергодаре.
16 ноября российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на осведомлённый источник, сообщило о задержании агентами спецслужб инженера Запорожской атомной электростанции.
Отмечается, что задержанный сотрудник ядерного объекта в Энергодаре корректировал артиллерийские удары Вооружённых сил Украины по ЗАЭС, чем создавал угрозу аварии с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Financial Times: Украина лжет и подрывает доверие НАТО
Эрдоган: «зерновая сделка» продлена на 120 дней
Рей: Китай, Россия, Иран и КНДР угрожают национальной безопасности США
Кольцо за 11 тысяч долларов: 34-летний жених сделал предложение 53-летней Татьяна Булановой
Reuters: Байден заявил G7 о причастности Украины к падению ракеты в Польше