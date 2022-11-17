«РИА Новости»: на Запорожской АЭС задержали инженера, корректировавшего удары ВСУ по станции

Российские спецслужбы задержали сотрудника Запорожской АЭС, корректировавшего удары ВСУ по территории атомной станции в Энергодаре.

16 ноября российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на осведомлённый источник, сообщило о задержании агентами спецслужб инженера Запорожской атомной электростанции.

Отмечается, что задержанный сотрудник ядерного объекта в Энергодаре корректировал артиллерийские удары Вооружённых сил Украины по ЗАЭС, чем создавал угрозу аварии с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу.