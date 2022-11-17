Такое заявление сделал источник издания Financial Times, занимающий высокую должность в одной из стран НАТО, тесно сотрудничающей с Украиной.

По словам дипломата, Украина позволяет себе недопустимые высказывания об инциденте с падением ракет на территории Польши. Как заявил источник Financial Times, Украину никто не обвиняет в происшедшем (несмотря на то, что именно ее ракеты упали на польской территории), однако украинские власти продолжают лгать. Высказывания, которые позволяют себе представители официального Киева (включая президента Украины Владимира Зеленского), являются намного более разрушительными, чем сами ракеты.

Ранее с критикой президента Зеленского выступил американский лидер Джо Байден, заявивший, что отрицание президентом Украины факта падения украинских ракет на территории Польши не является доказательством.