Зеленский изменил мнение об упавших в Польше ракетах после критики Байдена и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, то не может быть полностью уверенным в происхождении ракет, упавших на территорию Польши.

Как сказал Зеленский, «Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100 процентов, я думаю, что мир тоже не знает на 100 процентов. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО... Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши».

Эти слова украинского президента приводит информационное агентство «РИА Новости». Сутками ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что упавшие в Польше ракеты были выпущены Россией. Однако после резкой критики со стороны американского президента Джо Байдена, а также от руководства НАТО он изменил свое мнение.