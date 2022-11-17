В Крыму сбили беспилотник ВСУ, обломки которого упали на подстанцию «Кафа» в Феодосии
2022-11-17 13:04
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что в Феодосии сбили украинский беспилотник, который пытался нанести удар по энергоподстанции «Кафа».
17 ноября советник главы Республики Крым Олег Крючков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в Феодосии был успешно сбит беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, пытавшийся нанести удар по подстанции «Кафа».
Крючков добавил, что обломки сбитого украинского беспилотника упали на территории энергоподстанции, а также отметил, что повреждений в результате данного инцидента нет, энергоснабжение в регионе не нарушено.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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