В Крыму сбили беспилотник ВСУ, обломки которого упали на подстанцию «Кафа» в Феодосии

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что в Феодосии сбили украинский беспилотник, который пытался нанести удар по энергоподстанции «Кафа».

17 ноября советник главы Республики Крым Олег Крючков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в Феодосии был успешно сбит беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, пытавшийся нанести удар по подстанции «Кафа».

Крючков добавил, что обломки сбитого украинского беспилотника упали на территории энергоподстанции, а также отметил, что повреждений в результате данного инцидента нет, энергоснабжение в регионе не нарушено.