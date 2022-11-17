Гладков: ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» Шебекино, пострадала местная жительница
2022-11-17 13:24
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино, пострадала местная жительница.
17 ноября губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Украины из установки реактивной системы залпового огня «Град» в очередной раз обстреляли город Шебекино, разрушив частный жилой дом.
Гладков добавил, что в результате «прилётов» со стороны Украины пострадала местная жительница, которая была экстренно госпитализирована в учреждение здравоохранения в тяжёлом состоянии, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста
«Нафтогаз»: несколько объектов газодобывающей инфраструктуры Украины полностью разрушены
Financial Times: Украина лжет и подрывает доверие НАТО
Будина объяснила, почему поддержала спецопераци России в Украине
Пограничники Беларуси сбили беспилотник, нарушивший границу с территории Украины