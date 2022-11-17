Минобороны РФ: российские военные взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским
В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск дороги между Павловкой и Никольским на Южно-Донецком направлении.
17 ноября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ доложил о ситуации на Южно-Донецком участке фронта, сообщив о взятии под контроль армии России дороги между селом Павловка и посёлком городского типа Никольское в ДНР.
Конашенков добавил, что за минувшие сутки спецоперации на данном участке фронта служащие ВС РФ отбили три атаки ВСУ, уничтожив свыше 60 украинских бойцов, а также два танка и шесть боевых бронированных машин.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Российских музыкантов Храмцевича и Горбунова, которые должны были выступать на фестивале в Брюсселе, задержала пограничная служба по непонятным причинам
Саксофонист Сергей Храмцевич и продюсер Евгений Горбунов были задержаны в паспортном контроле в Брюсселе. Причины задержания не понятны.Подробнее...
-
-
Зеленский заявил, что не знает, кому принадлежат упавшие в Польше ракеты
Российская армия уничтожила цеха научно-производственного комплекса «Искра» в Запорожье
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста
ВКС России уничтожили цеха украинского оборонного предприятия в Павлограде
Зеленский изменил мнение об упавших в Польше ракетах после критики Байдена и НАТО