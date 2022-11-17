Минобороны РФ: российские военные взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск дороги между Павловкой и Никольским на Южно-Донецком направлении.

17 ноября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ доложил о ситуации на Южно-Донецком участке фронта, сообщив о взятии под контроль армии России дороги между селом Павловка и посёлком городского типа Никольское в ДНР.

Конашенков добавил, что за минувшие сутки спецоперации на данном участке фронта служащие ВС РФ отбили три атаки ВСУ, уничтожив свыше 60 украинских бойцов, а также два танка и шесть боевых бронированных машин.