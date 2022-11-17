ВСУ расстреляли пять бойцов 81-й аэромобильной украинской бригады для устрашения личного состава в Белогоровке
2022-11-17 15:53
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ расстреляли пять бойцов 81-й аэромобильной украинской бригады для устрашения личного состава на Лисичанском направлении.
17 ноября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга заяви, что служащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ отказались выполнять приказ командования в селе Белогоровка ЛНР из-за высоких потерь и массовой деморализации.
Конашенков отметил, что в результате данного инцидента для устрашения личного состава бригады, который отказался выполнять боевые задачи, перед строем расстреляли пять бойцов на Лисичанском участке фронта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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