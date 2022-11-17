ВСУ расстреляли пять бойцов 81-й аэромобильной украинской бригады для устрашения личного состава в Белогоровке

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ расстреляли пять бойцов 81-й аэромобильной украинской бригады для устрашения личного состава на Лисичанском направлении.

17 ноября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга заяви, что служащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ отказались выполнять приказ командования в селе Белогоровка ЛНР из-за высоких потерь и массовой деморализации.

Конашенков отметил, что в результате данного инцидента для устрашения личного состава бригады, который отказался выполнять боевые задачи, перед строем расстреляли пять бойцов на Лисичанском участке фронта.