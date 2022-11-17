Суд постановил, что рейс MH 17 над Донбассом в 2014 году был сбит российским «Буком», Стрелков получил пожизненное

Голландский суд подтвердил, что ракета, которая использовалась для сбития Boeing 777 малайзийских авиалиний, была российского производства. Самолет был сбит над востоком Украины в 2014 году, сообщает Reuters.

Окружной суд в Гааге в четверг, 17 ноября вынес приговор по делу четырех человек, подозреваемых в сбитии Boeing 777.

"Суд установил, что MH17 был сбит ракетой "Бук" с сельскохозяйственного угодья недалеко от Первомайска, в результате чего погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа", — цитирует Reuters председательствующего судью Хендрика Стенхейса .

Стенхейс подчеркнул, что, по мнению суда, Россия осуществляла контроль над Донецкой народной республикой, которая была провозглашена на востоке Украины за несколько месяцев до катастрофы.

Судья заявил, что фигуранты дела о сбитом самолете не принадлежали к одной группе, как утверждало обвинение, а были связаны с применением ЗРК "Бук".

Боинг 777 был сбит 17 июля 2014 года. Самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Malaysia Airlines подтвердила, что на борту MH17 находились 283 пассажира (в том числе 80 детей) и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Среди пострадавших были граждане Нидерландов, Малайзии, Великобритании, Австралии и Индонезии.

В 2019 году следственная группа назвала имена четырех человек, подозреваемых в катастрофе. По данным группы, виновными являются трое граждан России и один гражданин Украины. Тогда госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь виновных к ответственности. Суд над обвиняемыми начался в 2020 году.

Суд признал виновными в крушении самолета двух граждан России и одного гражданина Украины - Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Гражданин России Олег Пулатов был оправдан.