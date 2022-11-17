Восьмилетний житель российского Сургута соскучился по матери, лишенной родительских прав, и сбежал из больницы

Мальчик, мать которого ограничили в родительских правах, сбежал к ней из больницы и шел целых пятнадцать километров.

Показательный случай, доказывающий, что даже не самая правильная мама для ребенка все равно остается самым главным человеком на свете, произошел недавно в российском Сургуте.

Это одновременно и трогательная, и печальная история, которая на настоящий момент пока далека от завершения, но констатирует что связь между ребенком и его матерью может быть очень и очень сильной, несмотря ни на какие внешние обстоятельства.

Восьмилетний мальчик, имя которого не называется, оказался в больнице после того, как органы опеки и попечительства приняли решение о том, что ребенка нужно изъять у его матери, поскольку та ненадлежащим образом выполняет свои родительские обязанности.

Но у ребенка на этот счет, видимо, были свои соображения, ведь он находится в таком возрасте, когда оценить степень опасности своих поступков на должном уровне еще не представляется возможным.

Поэтому малыш попросту сбежал из больницы, и направился в сторону родного дома. К слову, местом его проживания является не сам город Сургут, а один из прилегающих к нему поселков. Ребенок шел в одиночестве целых пятнадцать километров, чтобы увидеть свою маму. Матери, кстати, по предписанию органов опеки запретили видеть ребенка. Но мальчик, видимо, так соскучился по ней, что пошел ее искать, совершенно не думая о последствиях.

К счастью, с ним ничего дурного не случилось. По дороге мальчик был замечен полицейскими, которые, прояснив ситуацию, вернули ребенка в медицинское учреждение. Представители общественной организации Семья и право утверждают, что это уже такой второй случай.

Этот же ребенок уже сбегал после изъятия его из семьи, и уже проделал было весь пятнадцатикилометровый путь до родного дома, но соответствующие органы его отыскали, и вновь поместили в лечебное учреждение.

На данный момент проблематично сказать, повлияет ли обстоятельство этих двух побегов ребенка, свидетельствующее о его сильной привязанности к матери, на дальнейшее ограничение женщины в ее родительских правах или нет.

Но для представителей общественной организации, у которых существует огромный накопленный опыт подобного рода случаев, остается очевидным, что изъятие ребенка у матери, и помещение его в казенное учреждение является невероятно травматичным событием, и должно применяться только в самых крайних случаях, когда подтверждено и доказано, что нахождение в родительском доме может нести для несовершеннолетнего гражданина реальную психологическую и физическую угрозу.