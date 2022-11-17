Сестра Натальи Водяновой Дженнифер нашлась в Америке через двадцать два года после вынужденной разлуки

О том, что у знаменитой супермодели Натальи Водяновой есть сестра стало известно относительно недавно: они потеряли друг друга в детстве, и воссоединились спустя двадцать два года.

Младшую сестру знаменитой супермодели Натальи Водяновой зовут Дженнифер Бернс. Девушка сама инициировала поиски кровной родственницы, которые, к счастью, успешно завершились семейным воссоединением. Американский Вог опубликовал эту трогательную историю, дополнив ее фотографиями девушек.

В Интернете уже появились некоторые фрагменты из материала, опубликованного в журнале. Общеизвестно, что детство Натальи Водяновой не было простым. Ее историю жизни в свое время рассказывали как историю о современной Золушке, которой удалось подняться к вершинам успеха, и стать состоятельной женщиной, несмотря на то, что родилась она в большой нужде.

Дженнифер была удочерена супружеской парой из Северной Каролины в 2000-м году. Наталья Водянова говорит, что при рождении девочку назвали Машей, и она в последний раз видела сестру, когда самой модели едва исполнилось восемнадцать лет.

Наталья признается, что сама убеждала мать отдать девочку на усыновление, поскольку ей невыносима была мысль, что она будет точно также мучиться, перебиваясь с хлеба на воду, как и она сама, и ее другая больная сестра.

У биологической матери Натальи и Дженнифер всего родилось трое дочерей. Вторая сестра Оксана появилась на свет с детским церебральным параличом и аутизмом. Наталья рассказала журналистам Вог, что у матери было несколько не сложившихся отношений с мужчинами, в числе которых был и ее отец.

И в результате на попечении женщины оказалось трое малолетних детей, включая ребенка с особенностями. Семья из четырех человек жила в комнате размером двадцать квадратных метров, которая едва ли была пригодна для нормальной жизни.

Мать девочек много работала, чтобы прокормить себя и детей, и подросшей Наталье, которая по факту еще была ребенком, приходилось подрабатывать, в том числе и торговать на рынке, чтобы помочь матери. Также она много времени уделяла заботе об Оксане.

Позднее, уже добившись славы и популярности, Наталья прилагала большие усилия, чтобы отыскать удочеренную сестру, включая обращение к частному детективу. Но, увы, законодательство предусматривало тайну удочерения, и тогда добыть информацию о приемной семье Дженнифер не представлялось возможным.

Когда Дженнифер выросла, она сама разыскала свою семью. Для подтверждения родства был сделан тест ДНК, который оказался положительным. Так что в семье знаменитой модели и многодетной мамы случилось еще одно счастливое пополнение!