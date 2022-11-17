Отказ от переговоров: так охарактеризовал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложение Украины договариваться в публичном пространстве

Пресс-секретарь российского президента сказал, что украинское предложение договариваться в публичном поле равно отказу от переговорного процесса.

Вопрос установления переговорного процесса между противоборствующими сторонами Украиной и Россией на сегодняшний день остается одной из наиболее актуальных повесток. Это связано с тем, что, если страны выйдут на дипломатический уровень обсуждения конфликта, шансы на его разрешение и прекращение вооруженной конфронтации появятся не гипотетически, а во вполне реальной перспективе.

Но, на данный момент, пресс-секретарь российского лидера не слишком разделяет чаяния оптимистов в этом вопросе.

По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, Дмитрия Пескова публичные переговоры между противостоящими друг другу сторонами неприемлемая практика, особенно в столь сложном и деликатном деле. А, следовательно, Украина, предлагая искать пути решения конфликта в публичном поле, фактически отказывается от переговоров. Именно таким был смысл комментария политика относительно слов украинского лидера Владимира Зеленского о публичных переговорах.

Таким образом, Песков твердо заявил, что российская спецоперация будет продолжена до того момента, когда поставленные в ней цели будут достигнуты в полной мере. Также он отметил, что украинская сторона постоянно меняет свое отношение к возможности установления диалога. Согласие на ведение переговоров у них якобы в мгновение ока изменяется на отказ, затем украинское правительство и вовсе принимает закон, который запрещает переговоры, и, наконец, снова изъявляет желание договариваться, но только публично.

На вопрос об изменчивости позиции относительно российско-украинских переговоров у Соединенных Штатов Дмитрий Песков отвечать отказался, лишь заметив, что подобный вопрос следует задавать не России, а непосредственно Вашингтону. Но пресс-секретарь не стал отрицать и того факта, что, по его мнению, американские политики могут оказать влияние на украинское руководство, и сделать его более лояльным в отношении возможного переговорного диалога с Россией.

И добавил, что это все возможно только в том случае, если Америка изъявит свое желание, равно как и понять тревоги России в сложившейся ситуации, сказать нет милитаристским планам относительно Украины и ограничить поставки оружия на ее территорию.

Но, судя по характерной тональности заявления, едва ли сам Дмитрий Песков верит в то, что подобное станет реальностью, во всяком случае в ближайшей перспективе.