ТАСС: ВСУ собираются мобилизовать всех граждан призывного возраста в Херсоне

APS
2022-11-18 01:17

ТАСС со ссылкой на экстренные службы Херсонской области сообщает, что ВСУ готовятся к мобилизации всех жителей Херсона призывного возраста.

Сообщается, что эта информация была получена из источников в украинских Вооруженных силах.

Ранее в Херсоне начали работу украинская военная администрация, Служба безопасности и Национальная полиция.

На данный момент в городе объявлен комендантский час.

Опубликовано: Светлана Репина