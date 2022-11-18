ТАСС: ВСУ собираются мобилизовать всех граждан призывного возраста в Херсоне
ТАСС со ссылкой на экстренные службы Херсонской области сообщает, что ВСУ готовятся к мобилизации всех жителей Херсона призывного возраста.
Сообщается, что эта информация была получена из источников в украинских Вооруженных силах.
Ранее в Херсоне начали работу украинская военная администрация, Служба безопасности и Национальная полиция.
На данный момент в городе объявлен комендантский час.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Отказ от переговоров: так охарактеризовал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложение Украины договариваться в публичном пространстве
Пресс-секретарь российского президента сказал, что украинское предложение договариваться в публичном поле равно отказу от переговорного процесса.Подробнее...
-
-
Сестра Натальи Водяновой Дженнифер нашлась в Америке через двадцать два года после вынужденной разлуки
О том, что у знаменитой супермодели Натальи Водяновой есть сестра стало известно относительно недавно: они потеряли друг друга в детстве, и воссоединились спустя двадцать два года.Подробнее...
Зеленский заявил, что не знает, кому принадлежат упавшие в Польше ракеты
Россия в ООН воздержалась от голосования о введении санкций в отношении Сомали
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста
МАГАТЭ призывает Россию покинуть Запорожскую АЭС
Зеленский изменил мнение об упавших в Польше ракетах после критики Байдена и НАТО