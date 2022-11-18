Пентагон высказался о вероятности изменений в расстановке сил в Польше после ракетного инцидента

Министерство обороны США заявило о том, что не будет менять расстановку сил в Польше после инцидента с падением ракет.

Соединенные Шататы не намерены менять расстановку сил в Польше после инцидента с попаданием ракет в населенный пункт на территории Польши, заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сенгх.

"Мы предложили польской стороне оказать помощь в расследовании инцидента с падением ракет. Что же касается расстановки сил в регионе, то никаких изменений не будет", - сказала она.

Ранее польские СМИ сообщили о падении ракет на территорию Люблинского воеводства страны. В результате инцидента погибли два человека.