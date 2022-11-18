Стаун: Зеленский обвинил РФ в обстреле Польши из-за страха лишиться помощи Запада

Сотрудник военной академии Дании Йорген Медом Стаун уверен, что Владимир Зеленский специально обвинил Россию в обстреле польской территории, хотя знал о причастности Украины к инциденту.

В пятницу сотрудник датской военной академии Йорген Медом Стаун дал интервью местному телеканалу Tb2, где публично заявил, что Владимир Зеленский был проинформирован о том, что на территории Польши упала ракета украинской системы противовоздушной обороны, что привело к гибели двух граждан Польши.

По мнению Стауна, Зеленский специально обвинил Россию в чрезвычайном происшествии, поскольку испугался, что коллективный Запад может прекратить поддержку Киева из-за обстрела страны НАТО.