Стаун: Зеленский обвинил РФ в обстреле Польши из-за страха лишиться помощи Запада
Сотрудник военной академии Дании Йорген Медом Стаун уверен, что Владимир Зеленский специально обвинил Россию в обстреле польской территории, хотя знал о причастности Украины к инциденту.
В пятницу сотрудник датской военной академии Йорген Медом Стаун дал интервью местному телеканалу Tb2, где публично заявил, что Владимир Зеленский был проинформирован о том, что на территории Польши упала ракета украинской системы противовоздушной обороны, что привело к гибели двух граждан Польши.
По мнению Стауна, Зеленский специально обвинил Россию в чрезвычайном происшествии, поскольку испугался, что коллективный Запад может прекратить поддержку Киева из-за обстрела страны НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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