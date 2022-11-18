Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале отметил, что конгрессмены США требуют тотального аудита по поводу того, куда ушли гигантские деньги, предназначенные для помощи Украине.

Также конгрессменов крайне интересует, как планируется потратить новые десятки миллиардов долларов, предназначенные для финансирования Украины в дальнейшем. При этом, как подчеркнул Медведев, Байдена в Белом доме за глаза называют вице-президентом Украины.

Также политик отметил, что подобное развитие событий неизбежно, поскольку таковы законы современной политики. Республиканцы, которые после выборов обрели дополнительную силу, серьезно «наезжают» на демократов. Демократы, как могут, отбиваются.

Но даже при этом важно понимать, что, большие деньги на вооружение Киева будут выделяться и дальше. Это составная часть русофобского консенсуса в американских политэлитах, подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.

При этом Медведев подчеркивает, что важно другое. Выделять деньги Украине будет всё сложнее и сложнее. А настроение у рядовых американских обывателей начнёт постепенно разворачиваться в сторону реальности. Поскольку их в очередной раз обманули: из бюджета США в период роста цен и общего экономического спада в неизвестном направлении перечисляются гигантские деньги, прежде всего — в интересах военно-промышленного комплекса. И недовольство населения будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине, отметил Медведев.