Минобороны РФ: российские военные освободили посёлок Опытное в ДНР

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении российскими военными посёлка Опытное на Авдеевском направлении.

В пятницу, 18 ноября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что в результате наступательных действий служащие российской армии освободили очередной населённый пункт на территории Донбасса.

Конашенков уточнил, что российскими военнослужащими был полностью освобождён от гнёта киевского режима посёлок Опытное на Авдеевском участке фронта.