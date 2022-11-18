Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета

Как заявил тракторист Степан Кузнецов в интервью интернет-изданию «Лента.ру», слова президента Беларуси Александра Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета не соответствуют действительности.

Ранее Александр Лукашенко рассказал историю о том, как в молодости разогнал старый трактор МТЗ-50 до скорости 280 км/ч. При этом максимальная скорость данной техники, согласно заводским характеристикам, составляет 33 км/ч.

По словам тракториста Степана Кузнецова, «возможно, речь шла о 28 км/ч. Потому что, насколько я знаю, трактора МТЗ по техническим характеристикам имеют максимальную скорость в 35 км/ч. Это прописано в техпаспорте».

На данный момент пресс-служба белорусского лидера никак не прокомментировала высказывания тракториста.