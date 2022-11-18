МО РФ: войска России нанесли удар по объектам управления ВСУ и энергетике Украины

Пресс-секретарь Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о массированной ракетной атаке по Украине, состоявшейся 17 ноября.

Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщает, что за сутки ведения специальной военной операции российские войска совершили массированную ракетную атаку на объекты военного управления Украины и инфраструктурно-энергетические предприятия и склады, которые заняты обеспечением ВСУ.

По словам Конашенкова, по итогам вчерашнего массированного удара по украинской инфраструктуре все ранее заявленные цели были успешно поражены.