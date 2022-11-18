Российская армия уничтожила арсенал с западным артиллерийским вооружением ВСУ

APS
2022-11-18 13:54

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что служащие армии России уничтожили арсенал с западным артиллерийским вооружением ВСУ.

18 ноября представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе рассказал о том, что за прошедшие сутки спецоперации солдаты армии России высокоточным ударом поразили арсенал Вооружённых сил Украины.

Генерал-лейтенант Конашенков уточнил, что российские военнослужащие уничтожили арсенал с поставленным западными странами в рамках оказания помощи киевскому режиму артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в украинские войска.

Опубликовано: Диана Мудреченко