Российская армия уничтожила арсенал с западным артиллерийским вооружением ВСУ
2022-11-18 13:54
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что служащие армии России уничтожили арсенал с западным артиллерийским вооружением ВСУ.
18 ноября представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе рассказал о том, что за прошедшие сутки спецоперации солдаты армии России высокоточным ударом поразили арсенал Вооружённых сил Украины.
Генерал-лейтенант Конашенков уточнил, что российские военнослужащие уничтожили арсенал с поставленным западными странами в рамках оказания помощи киевскому режиму артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в украинские войска.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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