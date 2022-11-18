Российская армия уничтожила арсенал с западным артиллерийским вооружением ВСУ

Знаменитости, которых изводит бессоница

Артисты - тоже люди, а сон для них - залог здоровья и красоты, а внешность для многих - визитная карточка. Плохо спят по ночам Филипп киркоров, Дима Билан, Анна Калашникова, Алла Пугачева и многие другие.

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