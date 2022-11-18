Mash: морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске

Украинский морской беспилотник перевалочный комплекс «Шесхарис» в Новороссийске, есть незначительные повреждения.

18 ноября российское интернет-СМИ Mash сообщило о том, что этой ночью морской беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске, где осуществляется загрузка нефти с месторождений России, Казахстана и Азербайджана для отправки за границу.

Отмечается, что на месте взрыва в нефтегавани обнаружены обломки надводного дрона, предположительно, такого же, который использовался украинскими военными для совершения теракта в Севастопольской бухте.

В результате данного инцидента специалисты зафиксировали «минимальные» повреждения, которые никак не повлияли на функционировании перевалочного комплекса «Шесхарис».