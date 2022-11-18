МО РФ: ВСУ намеренно убили более десяти российских военнопленных

Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных.

18 ноября Министерство обороны России сообщило, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен российских военнослужащих.

Ранее в Telegram-канале репортер Андрей Руденко выложил видео, на котором солдаты ВСУ берут в плен российских военных, а затем устраивают над ними расправу.

Со слов военкора, расправу над российскими военнопленными устроили националисты из 80-й ДШБ ВСУ, благодаря тому, что преступники не скрывали своих лиц, уже удалось установить их личность.