МО РФ: ВСУ намеренно убили более десяти российских военнопленных
2022-11-18 17:35
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных.
18 ноября Министерство обороны России сообщило, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен российских военнослужащих.
Ранее в Telegram-канале репортер Андрей Руденко выложил видео, на котором солдаты ВСУ берут в плен российских военных, а затем устраивают над ними расправу.
Со слов военкора, расправу над российскими военнопленными устроили националисты из 80-й ДШБ ВСУ, благодаря тому, что преступники не скрывали своих лиц, уже удалось установить их личность.
Опубликовано: Елена Калиновская
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