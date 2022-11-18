Минобороны РФ прокомментировало видео с убийством 10 российских пленных солдатами ВСУ
2022-11-18 17:51
Министерство обороны России дало оценку видеозаписи, на которой украинские войска убивают свыше десяти российских военнопленных.
Вечером 18 августа Министерство обороны РФ опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что украинские войска распространили видеозапись в сети интернет, на которой они убивают свыше десяти российских военных, сдавшихся в плен. На видео видно, что российские солдаты лежат на земле, однако ВСУ убивают их прицельными выстрелами в затылок.
По данным Минобороны России, армия Украины широко использует практику массовых казней российских военнослужащих, однако в будущем киевскому режиму придётся ответить за это перед судом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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