Минобороны РФ прокомментировало видео с убийством 10 российских пленных солдатами ВСУ

Министерство обороны России дало оценку видеозаписи, на которой украинские войска убивают свыше десяти российских военнопленных.

Вечером 18 августа Министерство обороны РФ опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что украинские войска распространили видеозапись в сети интернет, на которой они убивают свыше десяти российских военных, сдавшихся в плен. На видео видно, что российские солдаты лежат на земле, однако ВСУ убивают их прицельными выстрелами в затылок.

По данным Минобороны России, армия Украины широко использует практику массовых казней российских военнослужащих, однако в будущем киевскому режиму придётся ответить за это перед судом.