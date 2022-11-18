Глава МВД Польши Каминьски назвал Беларусь «фиктивным государством» из-за союза с РФ

В пятницу, 18 ноября, министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьски сообщил о завершении строительства первой секции электронного забора на границе между Польшей и Беларусью, пишет портал Wprost.pl.

При этом министр позволил себе назвать Беларусь "фиктивным государством", которое сильно зависит от России.

"Наша цель – полностью обезопасить опасные границы нашей страны, то есть границу с Калининградской областью и Беларусью, которая, к сожалению, все больше становится фиктивным государством, становясь все фактической частью России", – сказал Камиьнски.

Глава МВД и ГУ напомнил журналистам, что граница Польши с Беларусью также является внешней границей Евросоюза.

Ограждение состоит из стальных пролетов высотой 5 метров, увенчанных колючей проволокой. Его нельзя было построить вдоль всей границы с Беларусью из-за особенностей местности. Более половины этой границы проходит по рекам или водно-болотным угодьям.

По этой причине вдоль всей границы также строится электронное ограждение. система камер и датчиков движения. По графику эта часть забора должна быть готова к концу 2022 года.