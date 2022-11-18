СК России возбудил дело по факту расстрела российских пленных солдат ВСУ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за видеозаписи, на которой украинские войска расстреливают пленных российских военных.

Вечером пятницы пресс-служба Следственного комитета комитета России сообщило, что ведомство начало уголовное делопроизводство в связи с распространением в интернете видеозаписи, на которой солдаты вооружённых сил Украины расстреливают более десяти российских военных, которые сдались в плен и лежат на земле без оружия.

По данным СК РФ, в настоящий момент сотрудники структуры анализируют данные, полученные из видеоролика, в частности устанавливают личности бойцов ВСУ по их лицам.