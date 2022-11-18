СК России возбудил дело по факту расстрела российских пленных солдат ВСУ
2022-11-18 19:15
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за видеозаписи, на которой украинские войска расстреливают пленных российских военных.
Вечером пятницы пресс-служба Следственного комитета комитета России сообщило, что ведомство начало уголовное делопроизводство в связи с распространением в интернете видеозаписи, на которой солдаты вооружённых сил Украины расстреливают более десяти российских военных, которые сдались в плен и лежат на земле без оружия.
По данным СК РФ, в настоящий момент сотрудники структуры анализируют данные, полученные из видеоролика, в частности устанавливают личности бойцов ВСУ по их лицам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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