МИД России потребовал международного расследования казни российских пленных бойцами ВСУ
2022-11-18 20:27
Российское внешнеполитическое ведомство настаивает на международном расследовании расстрела пленных.
В сети недавно появилось видеозапись, на которой пленных российских солдат расстреливают бойцы Вооруженных сил Украины.
На этот факт отреагировали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Там осудили это преступление.
Российское внешнеполитическое ведомство в своем заявлении потребовало международного расследования казни пленных солдат.
"МИД России потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных, провести его тщательное расследование", - пишет РИА Новости.
Опубликовано: Николай Скира
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МИД России потребовал международного расследования казни российских пленных бойцами ВСУ
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