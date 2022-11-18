МИД России потребовал международного расследования казни российских пленных бойцами ВСУ

Российское внешнеполитическое ведомство настаивает на международном расследовании расстрела пленных.

В сети недавно появилось видеозапись, на которой пленных российских солдат расстреливают бойцы Вооруженных сил Украины.

На этот факт отреагировали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Там осудили это преступление.

Российское внешнеполитическое ведомство в своем заявлении потребовало международного расследования казни пленных солдат.

"МИД России потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных, провести его тщательное расследование", - пишет РИА Новости.