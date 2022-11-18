К 2100-му году мировые столицы окажутся под водой из-за глобального потепления

Эксперты прогнозируют, что в недалеком будущем часть известного нам мира окажется под водой из-за высоких темпов глобального потепления.

Эксперты по изменениям климата утверждают, что, если глобальное потепление продолжится такими темпами, как сейчас, то к 2100-му году такие мировые столицы как Лондон, Нью-Йорк, Бангкок окажутся под водой, а Амстердам и Гаага превратятся в острова. Под воду также уйдут Германия, Бельгия и северная часть Франции.

Ученые прогнозируют в ближайшее столетие увеличение средней температуры на земле на три градуса, что приведет к катастрофическим последствиям для жителей планеты. Из-за частых засух люди столкнутся с дефицитом продовольствия на глобальном уровне.

Это, а также подъем уровня воды в связи с активным таянием ледников в полярных широтах породит неконтролируемые волны миграции и распространение заболеваний вплоть до эпидемий.