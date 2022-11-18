Финляндия, Швеция, Швейцария и Чехия отказались соревноваться с российскими командами по хоккею
Представители хоккейных клубов Швейцарии, Швеции, Чехии и Финляндии подтвердили, что не будут участвовать в матчах с россиянами.
О нежелании четырех европейских стран Чехии, Швеции, Финляндии и Швейцарии заявил Юкка Ялонен, главный тренер хоккейной сборной Финляндии.
Ранее руководство НХЛ отменило поведение Кубка мира по хоккею в 2024-м году в связи с позицией относительно российских хоккеистов.
Комиссар Национальной Хоккейной Лиги Билл Дэйли заявил, что лига хотела бы видеть российских спортсменов в качестве участников Кубка мира вне зависимости от того, в каком году мероприятие будет проводиться.
По предварительным данным Кубок мира по хоккею будет перенесен на 2025-й год, но пока официальных заявлений от функционеров не поступало.
Опубликовано: Elsa
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