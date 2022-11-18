Пасечник заявил, что ему известны имена бойцов ВСУ, расстрелявших пленных в Макеевке

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ему известны имена бойцов ВСУ, совершивших массовое убийство российских пленных в Макеевке.

18 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на заявление временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, сообщило о том, что фамилии и имена бойцов ВСУ, которые намеренно убили прямыми выстрелами в голову не менее 10 пленённых российских военных, установлены.

Пасечник пообещал, что расстрелявшие российских военнослужащих в Макеевке украинские солдаты будут найдены и понесут законное наказание за совершённое преступление «по всей строгости военного времени».